Divjaški napad na javnem avtobusu?! Huligani s pištolo in solzivcem povzročili paniko

V Zagrebu se je v avtobusu linije 215 na Kvaternikovem trgu zgodil hud fizični napad, v katerem so štirje mladeniči uporabili pištolo in solzivec. Incident, ki se je zgodil 7. januarja zvečer, je povzročil paniko med potniki, saj so nasilneži napadli dva potnika, eden od njiju pa je utrpel poškodbe.

Napad je sprožila skupina štirih mladeničev, starih približno 20 let, ki so ob vstopu v avtobus nasilno odrivali druge potnike. Eden od njih je s pištolo grozil potniku, drugi pa je med prepirom uporabil solzivec, kar je prizadelo več prisotnih.

Napadeni potnik je opisal, kako so ga najprej fizično napadli, nato pa je bil z delom pištole udarjen v obraz. Ko je drugi potnik poskušal pomagati žrtvi, so ga nasilneži zasuli s solzivcem in ga napadli, dokler ga niso povlekli proti tlom in ga začeli brcati.

Panika v avtobusu in pobeg nasilnežev

Uporaba solzivca je povzročila paniko med potniki, ki so v strahu kričali in iskali pomoč. Voznik avtobusa in nekateri potniki so zagrozili, da bodo poklicali policijo, kar je nasilneže prisililo v beg. Policija je na kraj dogodka prispela prepozno, saj so storilci že pobegnili.

Eden izmed napadenih je za medije opisal potek dogodka in izrazil razočaranje nad nasiljem: »Nisem bil toliko potresen kot razočaran. Takšne nasilneže bi morali najstrožje kaznovati.« Po dogodku je zavrnil zdravniško pomoč in se vrnil domov.

Policijska preiskava

Zagrebška policija je potrdila, da so prejeli klic okoli 18:40 in prišli na kraj dogodka. Po njihovih navedbah je bil del udeležencev identificiran, vendar preiskava zaradi tajnosti postopkov še poteka. Javnosti še niso razkrili dodatnih podrobnosti.

Ta incident je sprožil val ogorčenja med prebivalci, ki pozivajo k strožjemu ukrepanju proti nasilnežem in zagotavljanju varnosti v javnem prevozu.