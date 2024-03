Deklico v hotelu posrkala cev, mrtvo so našli čez 13 ur

Družinske počitnice so se spremenile v nočno moro, ko se je v hotelskem bazenu utopila osemletnica. Deklica, čigar imena sprva niso razkrili, je plavala v hotelskem bazenu, ko jo je nenadoma posrkala cev. Na površje se ni vrnila.

Naknadno so sporočili, da je bilo punčki ime Aliyah Lynette Jaico. Umrla je zaradi utopitve in mehanske zadušitve, lokalni forenzični inštitut je dogodek razglasil za nesrečo. Kljub temu naj bi bilo na bazenu ugotovljenih več kršitev, dotična cev pa ni delovala pravilno, poroča The Mirror.

Aliyahina mati Daniela Jaico je delila srce parajočo fotografijo svoje hčerke ob bazenu in pripisala »najina zadnja fotografija«. Na Facebooku je zapisala: »Pravijo, da imamo vsi svojo usodo zapisano vnaprej... Ampak ne morem razumeti, zakaj je bila tvoja takšna. Hvala, ljubezen moja, za osem let, ki si mi jih dala. Hvala, moja deklica, ker si me naučila, kaj sta ljubezen in plemenito srce.«

Iskati so pričeli takoj

Prisotni so deklico takoj začeli iskati, vendar je vse skupaj trajalo mučnih 13 ur. Da so jo končno našli, so morali izprazniti bazen. Ko je voda odtekla, so poslali kamero v eno od cevi, kjer so našli zagozdeno Aliyah. Vse kaže na to, da je tragedijo povzročila napaka na filtru: ena cev bi morala izločati vodo, druga pa jo sesati, a je prišlo do napake in vodo je vase črpala napačna cev, ki ni bila zaščitena s pokrovom.

Otroci naj bodo ob vodi vedno pod nadzorom odraslih. FOTO: Famveld Getty Images/istockphoto

Houstonska inšpekcija je izvedla pregled bazena in sporočila: »Dokument o glavnem odtoku je bil predložen in je še vedno veljaven. Bazen ima vgrajene 32-palčne odtočne kanale na stenah, ti pa nimajo veljavnega dokumenta, ki bi navajal njihovo funkcijo, ni datuma vgradnje niti datuma poteka.«

Izveden je bil popoln inšpekcijski pregled, opaženih pa je bilo več kršitev. Videoposnetke preiskave pregledujejo pravniki, zdi pa se, da je bila črpalka narobe vstavljena oziroma okvarjena.

Mama Daniela je na Facebooku objavila niz slik in zapisala: »Upam, da te bom nekega dne spet videla in me boš še naprej gledala in se smejala z nalezljivim, veselim smehom. Ljubila te bom vso večnost. Ti si najlepša stvar, ki mi jo je dal Bog.«

Preiskava se nadaljuje, bazen pa je v tem času zaprt.