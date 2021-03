Dečka (10) iskali več dni, našli so ga zmrznjenega v gozdu

Tragedija pretresa družino Samardžija v vasi Bojišta. Od četrtka so pogrešali Vukašina (10), ki se je s kolesom in v spremstvu psa oddaljil od hiše. Ker se zvečer ni vrnil domov, je družina prijavila njegovo izginotje. Takoj je stekla iskalna akcija ter pregledovala hribovit teren. V petek popoldne se je domov vrnil pes, dečka pa od nikoder. Šele v soboto so našli dečkovo truplo kakšnih osem kilometrov od domače hiše. Eden izmed tistih, ki je bil v skupini občanov, ki so našli dečka je na družbenem omrežju facebook zapisal, da nikoli ne bo pozabil prizora, ki ga je videl. Sprva je mislil, da je fant živ, a bil je mrtev. Ležal je v nizkem potoku, dva metra stran pa njegovo kolo.



Obdukcija je pokazala, da je zmrznil.



