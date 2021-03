Črno življenje šteje: 27 milijonov

Derek Chauvin je obtožen smrti Georgea Floyda. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Konec prejšnjega tedna je ameriško mesto Minneapolis sporočilo, da bo plačalo 27 milijonov dolarjev (približno 22,5 milijona evrov) odškodnine družini. »Ne morem dihati,« je slišati na posnetkih 46-letnega temnopoltega Floyda, ki ga je maja lani ubil beli policist: skoraj devet minut je s kolenom pritiskal na njegov vrat. Posnetki, ki so jih napravili mimoidoči, so se bliskovito razširili po medmrežju, na njih ni slišati le Floyda, ampak tudi številne druge, ki so policista rotili, naj preneha: »Krvavi iz nosu, dovolj je; Ti uživaš v tem; Ne upira se, daj ga v avto; Ne vidiš, da ne reagira; Ti nisi normalen, preveri mu utrip, ne premika se; Vse sem posnela, pokaži značko z imenom; Ravno ste ga ubili; Če ni mrtev, je blizu smrti.«Neodvisna obdukcija je pokazala, da je Floyd umrl zaradi zadušitve in ne »medicinskih posegov, potrebnih zaradi prijema policistov«, kot se je glasilo uradno, policijsko sporočilo. Sojenje zdaj že bivšemu policistu Chauvinu, ki trdi, da ni kriv in da je ravnal v skladu s policijskimi postopki, se je začelo prejšnji teden z izbiro porotnikov.Odvetnik družine Floydje dejal, da odškodnina »pošilja močno sporočilo, da so življenja temnopoltih pomembna in da se mora policijska brutalnost nad temnopoltimi končati«. Gre za eno finančno najmočnejših poravnav v primeru policijskega nasilja. Floydovi so zadovoljni, da se je ta del »tragične poti do pravice za mojega brata končal,« je dejala sestraDružina temnopolte, ki je bila ubita v Louisvillu v Kentuckyju, se je poravnala za 12 milijonov dolarjev in obenem reformo policijskega ravnanja. Temnopolti 17-letnije umrl v Chicagu leta 2014: policist je vanj izstrelil 16 nabojev. Družina je zahtevala milijon za vsak naboj, dobila je skupno pet milijonov dolarjev.