37-letna mama za seboj pustila enoletna dvojčka in dve deklici

Manchester je pretresla tragedija, kot je ne pomnijo. V strašnem požaru, ki je izbruhnil v eni d stanovanjskih hiš, je življenj izgubila 37-letna mama štirih otrok, dveh deklic in dveh dečkov. Dečka, dvojčka, sta stara komaj eno leto.

Zakaj je zagorelo, preiskovalci še ugotavljajo, prav tako se pretresenim sosedom ne sanja, kako je otrokom uspelo pobegniti iz goreče hiše, medtem ko je Kate Mulcahy v njej izgubila življenje. »Krasna, čudovita Kate. Vedno je bila tako prijazna. Večkrat sem jo srečala, ko sem sprehajala psa, ona pa je bila na sprehodu z otroki, in vedno je pozdravila, se ustavila in poklepetala. Ne morem verjeti, da je ni več,« je britanskim medijem povedala ena od sosed.

Da je bila 37-letnica vedno dobro razpoložena in je za vsakega našla lepo besedo, so se strinjali tudi drugi sosedje. Kate in njena družina so sicer načrtovali selitev, že nekaj časa je bil pred hišo napis, da se nepremičnina prodaja, in sicer za skoraj milijon in pol evrov.

Ali je Kate Mulcahy v hiši živela sama z otroki, ni znano, prav tako ne, kje bodo malčki živeli zdaj, ko so ostali brez mame. So pa mestne oblasti družini pokojne že ponudile najboljše strokovjake in svetovalce, da bi jim pomagali prebroditi ta izjemno težek čas.