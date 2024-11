Zvodnik po obsodbi odšel domov

Družinske fotografije, shranjene v mobilnem telefonu Mladena Bilića, ki je od septembra 2020 pa vse do prijetja 3. decembra lani izkoriščal socialno stisko deklet na način, da jim je zagotavljal sobe ter jih nadzoroval, od zaslužka s seksom pa da so mu te morale plačevati najmanj 60 evrov na dan oziroma okoli 1800 evrov na mesec, ne bodo za večno izgubljene.

Bilić, kot mu je včeraj svetoval ljubljanski okrožni sodnik Srečko Škerbec, mora za to, da jih dobi, sodišče le prositi v posebni vlogi. A telefona, ker je bilo z njim v sostorilstvu zagrešeno očitano mu kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, nikoli več ne bo prejel v roke.

Nezakonito je zaslužil 34.387 evrov, med hišno preiskavo pa so mu zasegli 20.245 evrov.

Sodnik mu je včeraj v skladu s sporazumom o priznanju krivde, sklenjenim med Bilićem in tožilstvom, o katerem smo poročali, izrekel eno leto in deset mesecev zapora. Hkrati mora plačati še 6000 evrov stranske denarne kazni. V okviru nezakonitega zaslužka pa napraskati še 14.142 evrov. Včeraj je Bilić že lahko zapustil murskosoboški pripor, saj so mu odredili hišnega. Po pravnomočnosti sodbe bo preostanek kazni odslužil na odprtem oddelku zapora.