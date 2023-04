Ljubi bog, pomagaj! Z Miškom (srnjaček, star slabi dve leti, op. p.) sva pogorela, med spanjem so naju požgali trije zamaskirani moški, zgorelo je vse, proti meni pa dva strela iz pištole, a sem ušel za zid,« nam je včeraj zgodaj zjutraj sporočil Jan Knez, vsestranski možakar, glasbenik in udeleženec resničnostnih šovov. Javnost ga je spoznala v šovu Kmetija. Takrat se je boril za srnjačka Miška, ko je lovce in lastnike psov prosil, naj prizanesejo njegovemu ljubljencu, ki ga je hranil namesto mame. Miško je očitno še vedno živ in zdrav, a ravno zdaj, ko je na uredništvo Slovenskih novic pisal...