Zadnjo julijsko nedeljo so vlomili v prostore župnijskega urada na območju Policijske postaje Gornji Petrovci. Storilec ali storilci, ki jih policisti še iščejo, so povzročili za okoli 1500 evrov škode, med ukradenimi predmeti pa v oči bode predvsem eden. »Potrdimo lahko le, da policisti Policijske uprave Murska Sobota zbiramo obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, saj je bilo vlomljeno v prostore župnijskega urada na območju Policijske postaje Gornji Petrovci. Odtujeni so bili denar, pištola in naboji,« je pojasnil Igor Kavaš, vodja službe direktorja Policijske uprave...