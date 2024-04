Županji občinsko stanovanje. Trdi, da »ni naredila nič narobe«

Na ruški občini pravijo, da niso seznanjeni z ovadbo, ki naj bi doletela tamkajšnjo županjo. Kot smo namreč včeraj na kratko poročali, so mariborski kriminalisti na tožilstvo podali ovadbo zoper uradno osebo pravne osebe javnega prava na območju Policijske uprave Maribor zaradi suma zlorabe svojega položaja pri prodaji nepremičnine v javni lasti. Ovadbo so podali zoper še eno fizično osebo zaradi pomoči pri tem dejanju, neuradno pa gre za županjo Občine Ruše Urško Repolusk in njeno sestro zaradi nakupa občinskega stanovanja.

Kriminalisti so preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic začeli julija lani. V postopku so ugotovili, da je uradna oseba v letu 2020 izrabila svoj položaj pri prodaji nepremičnine v javni lasti. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od treh mesecev do pet let zapora.

Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od treh mesecev do pet let zapora.

Sporno občinsko stanovanje je leta 2020 na javni dražbi kupila županjina sestra, ki živi v Nemčiji, pozneje pa je to prešlo v solastništvo županje. Županja je na novinarski konferenci februarja letos zatrdila, da je prodaja občinskega stanovanja potekala zakonito in da sama »ni naredila nič narobe«. Poudarila je, da se na javni dražbi lahko pod enakimi pogoji poteguje vsak, sama pa se je izločila iz postopka.

Kot je dejala, je bilo to stanovanje vključeno v načrt prodaje že leta 2011, bilo je prazno in neobnovljeno, ni bilo neprofitno in občina je bila le delni lastnik stavbe, v katerem je. Neuspešni sta bili že dve javni dražbi zanj, decembra 2020 pa je bila sklicana še tretja, in sicer le za 15 odstotkov nižjo izklicno ceno namesto dovoljenih 30 odstotkov, je povedala.