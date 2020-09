Znano, zakaj so zgoreli štirje avtomobili

Poročali smo, da je ponoči zagorelo v Ajdovščini . Policija je bila ob 2.43 obveščena, da je na parkirišču v Ajdovščini zagorelo več osebnih vozil. Zagorel je eden od zabojnikov za smeti, požar pa se je nato razširil na štiri osebna vozila, ki so bila parkirana v bližini. Gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina so požar in komunalne zabojnike pogasili.V požaru so v celoti pogoreli trije osebni avtomobili, eden pa je bil delno poškodovan na sprednjem levem delu. Prav tako so v celoti pogoreli štirje plastični zabojniki za smeti, eden pa delno. Žarišče požara je bil smetnjak za odlaganje papirja, nato pa se je požar razširil še na sosednje smetnjake za odlaganje papirja ter embalaže. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da požar niso povzročile vnetljive snovi. Policisti niso ugotovili morebitnih elementov kaznivega dejanja.O dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti PP Ajdovščina bodo po zaključku preiskave o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili državno tožilstvo v Novi Gorici.