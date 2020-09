Ob 2.40 so na parkirišču na Grivški poti v Ajdovščini zagorela osebna vozila. Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina, ki so požar, ki je uničil štiri osebna vozila in pet komunalnih zabojnikov pogasili. Vzrok požara preiskuje policija.