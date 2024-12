Znane podrobnosti nesreče pri Ravbarkomandi, ki je za več ur zaprla primorko (FOTO)

Sinoči okoli 20. ure so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Ravbarkomandi. Ob prihodu so ugotovili, da je zaradi prometne nesreče že nastal daljši zastoj, dolg okoli štiri kilometre v smeri proti Postojni. Avtocesta je bila zaprta do 23. ure.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče so policisti ugotovili, da so bili vanjo udeleženi štirje osebni avtomobili in eno tovorno vozilo.

Kaj se je zgodilo

Nesreča se je zgodila po tem, ko je 53-letnemu vozniku tovornega vozila s priklopnikom, državljanu Poljske, med vožnjo razneslo sprednjo desno pnevmatiko, zaradi česar je tovorno vozilo ustavil na koncu pospeševalnega pasu s počivališča Ravbarkomanda, tako da je bila leva stran tovornega vozila en meter na desnem prometnem pasu avtoceste.

V tistem trenutku je po desnem prometnem pasu pripeljal 69-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Nove Gorice, po levem prometnem pasu pa 55-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Kopra, in takoj za njim še 59-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Ilirske Bistrice, ki je prometno nesrečo povzročil.

Zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji je trčil v pred njim vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil Koprčan, in zaradi zgoraj opisane prometne situacije zmanjšal in prilagodil hitrost vozila. Zaradi trka je vozilo Koprčana zavrtelo, pri čemer je trčilo še v osebni avtomobil, ki ga je po desnem pasu vozil Novogoričan.

Takoj za tem je po levem prometnem pasu pripeljala še 33-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz okolice Mirna, in prav tako trčila v vozilo povzročitelja, ki je po trčenju na vozišču obstalo v položaju, ki ga voznica ni mogla predhodno zaznati oziroma predvideti.

Sočasno je po desnem voznem pasu pripeljal še 36-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, doma iz okolice Hajdine, ki je pri zaviranju, da bi se izognil preostalim v prometni nesreči udeleženim vozilom, rahlo podrsal vozilo Mirnčanke, so dogajanje opisali na Policijski upravi Koper.

Povzročitelj je bil v nesreči lažje poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v SB Izola, zaradi šoka so v bolnišnico odpeljali tudi voznico, odnesla pa jo je brez poškodb.

Povzročitelju prometne nesreče so policisti zaradi prekratke varnostne razdalje izdali plačilni nalog.