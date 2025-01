Zmanjkalo je goriva, zato sta morala zasilno pristati ob hitri cesti v Ajdovščini

V četrtek ob 11.45, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o zasilnem pristanku motornega zmaja na travniku ob hitri cesti na območju Ajdovščine.

Zmanjkalo je goriva, eden poškodovan

56-letni upravljavec motornega zmaja in 64-letni sopotnik sta ob 9.50 vzletela z letališča v Ajdovščini proti Divači, se nato obrnila in se po eni uri leta vračala nazaj v Ajdovščino. Med vračanjem na ajdovsko letališče sta morala zaradi pomanjkanja goriva zasilno pristati na travniku ob hitri cesti H4. Med pristanom se je potnik z levo roko udaril v kovinsko konstrukcijo krila in se poškodoval, prav tako se je ob pristanku na mokrem terenu utrgalo prvo kolo motornega zmaja. Policija je o dogodku poleg okrožne državne tožilke v Novi Gorici obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.