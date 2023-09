Zjutraj zagorelo v Celju, frizerski salon je v celoti uničen

Ob 06.29 je na Cesti na Ostrožno v Celju zagorel frizerski salon, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Celje in PGD Ostrožno so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, iznesli tleč material in ga dokončno pogasili. Frizerski salon je v celoti uničen.