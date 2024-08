Zgodila se je nesreča: otrok je huje poškodovan

O prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila in kolesarja na cesti med Velikimi Brusnicami in Dolenjim Suhadolom smo bili obveščeni nekaj pred 18. uro. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren otrok, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 44-letni voznik.

Zapisali so, da je voznik je zapeljal levo, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Huje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.