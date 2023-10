Želeli sta postaviti varnostni trikotnik, ko je od zadaj v avto trčilo tovorno vozilo

Policisti PPP Novo mesto so bili okoli 20.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo tovornega in osebnega vozila na avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani.

»Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 46-letna voznica osebnega avtomobila s sopotnico zaradi okvare vozila zapeljala na pas za počasna vozila in ustavila ob desnem robu vozišča. Ko sta izstopali iz vozila z namenom, da postavita varnostni trikotnik, je v zadnji del avtomobila trčil 42-letni voznik tovornega vozila. Hudo poškodovano 57-letno potnico in lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.