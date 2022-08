Že drugo opozorilo Koprčanu: neporavnani računi glede posla z drogo?

Prejšnji torek, nekaj minut pred pol četrto zjutraj, je bil operativnokomunikacijski center (OKC) koprske policijske uprave obveščen o eksploziji v starem mestnem jedru Kopra, v Župančičevi ulici 6. Na kraj dogodka so takoj poslali več policijskih patrulj.

»Ugotovljeno je bilo, da je storilec na vhodna vrata nastavil več pirotehničnih sredstev, povezanih skupaj. Ob eksploziji so bili poškodovani vhodna vrata ter nekaj oken na sosednjih stavbah in enem osebnem avtomobilu,« je sporočil vodja tamkajšnjega OKC, višji policijski inšpektor David Iskra. Preiskava še poteka, zato so koprski policisti z informacijami skopi.



Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za opozorilo Koprčanu L. S., ki da ima neporavnane račune v zvezi s poslom s prepovedano drogo. Neznani storilec pa naj bi se zmotil in je močnejše petarde, neuradno bi lahko šlo za cobre, namestil na napačna vrata, vrata njegovih sosedov.

Po zanesljivih podatkih gre za že drugo opozorilo Koprčanu v slabih treh mesecih. Že 23. maja letos, okoli pol štirih zjutraj, so policisti prejeli več klicev o eksploziji v Župančičevi ulici. Takrat so ugotovili, da je neznani storilec odvrgel dve močnejši pirotehnični sredstvi, pri čemer sta bila poškodovana osebni avtomobil in fasada na eni od stavb, so poročali koprski kriminalisti. Tudi ti dve petardi naj bi bili namenjeni omenjenemu Koprčanu.