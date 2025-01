Zdravniki se borijo za življenje moškega iz Slovenskih goric. Nanj padli večji bali (FOTO)

Danes ob 9.08 uri sta v naselju Lokavec, v občini Sveta Ana, na osebo padli dve večji bali slame. Gasilci PGD Sveta Ana in JZ GB Maribor so rešili osebo, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, ter zavarovali kraj za pristanek helikopterja in pomagali pri prenosu osebe do helikopterja, kateri je hudo poškodovano osebo prepeljal v UKC Maribor.

Helikopter ga je odpeljal v UKC Maribor FOTO: Gasilska Enota Lokavec

Da se je huda delovna nesreča pripetila so potrdili tudi na PU Maribor, kjer so zapisali: »Mariborski operativno-komunikacijski center je danes, 28. januarja 2025, ob 9.12 uri prejel obvestilo o nezgodi, ki se je zgodila na območju Policijske postaje Lenart. Udeležen je bil 59-letni moški. Ta je na travniku izvajal delo z rahljanjem zloženih "kockastih" bal sena večjih dimenzij in teže.« Policisti sicer še naprej zbirajo obvestila in preiskujejo vse okoliščine nesreče. Po zaključku postopkov bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Po naših podatkih so nesrečnemu domačinu že na kraju nesreče v Lokavcu takoj priskočili na pomoč reševalci in zdravnik iz ZD Lenart, ki so moškega oskrbeli, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, kjer je trenutno hospitaliziran in ostaja na zdravljenju.