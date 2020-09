Zbila jo je na prehodu za pešce

V četrtek okoli 14. ure se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Voznica je odvzela prednost peški na prehodu za pešce in jo zbila, pri čemer se je peška lažje poškodovala. Policisti so povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.



Okoli 20.30 se je na Viški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. Padel je in se lažje poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 1,04 mg/l. Policisti so mu izdali plačilni nalog.