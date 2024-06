Zavašnikovi ob Lipo in parkirišče

Družina Zavašnik iz Spodnjih Pirnič se je z včerajšnjo elektronsko javno dražbo dokončno poslovila tudi od stavbe, v kateri je nekoč delovala diskoteka Lipa. Ta je neslavno zaslovela 23. decembra 2005, ko je zaradi neprimernega varovanja množica čakajočih na vstop v diskoteko do smrti poteptala tri mlada dekleta.

Robert Tomaž Zavašnik, ki je bil lastnik Lipe, je bil po tragediji na sodišču zaradi povzročitve splošne nevarnosti obsojen na pet let zapora. A odgovornosti za smrt nikoli ni prevzel. Takoj po izrečeni pravnomočni kazni je izginil neznano kam, iskali so ga tudi z mednarodno tiralico. Izkazalo se je, da se je pet let skrival na Hrvaškem. Gre za edini tovrstni primer v Sloveniji, ko se je nekdo skrival tako dolgo, da je pregon zoper njega zastaral. Po petih letih se je svoboden kot ptiček na veji vrnil v Slovenijo.

Parkirnino je pobiral tudi Robert Tomaž Zavašnik. FOTO: Dejan Javornik

Njegova družina je medtem zaradi takšnih ali drugačnih lastnih odločitev vedno bolj tonila v dolgove. Upnikom tako ni preostalo drugega, kot da za poplačilo dolgov na javnih dražbah začnejo prodajati njihovo premoženje. Že julija lani smo poročali, da so uspešno prodali mobilne hiške, ki so bile del turističnega kampa, ki ga je omenjena družina postavila v neposredni bližini diskoteke Lipa.

Včeraj je bila v drugem poskusu na elektronski dražbi prodana hiša, v kateri je nekoč domovala Lipa, pozneje pa še Club Seven. Na prodaj je bilo sedem zemljišč skupne površine 35.000 kvadratnih metrov, od česar je bilo 69 odstotkov gozdnih površin. Poleg nekdanje diskoteke Lipa in gozda sta novega lastnika dobila sosednja hiša, ki je bila zgrajena leta 1966, sestavljena pa je iz kleti in pritličja, ter parkirišče, ki se je tudi znašlo v medijih. Nekaj časa so namreč člani družine Zavašnik tam za obiskovalce Šmarne gore zaračunavali parkirnino. Pri čemer, kot smo razkrili pred enim letom, so ob plačilu dveh evrov izdali le moder listek. Ta je bil povsem prazen oziroma je bila na njem zapisana njegova vrstna številka. Informacije o tem, koliko je znašala parkirnina oziroma ali je bil od dveh evrov odveden kakšen davek, tako niste prejeli.

20 let bo minilo od tragedije pri diskoteki Lipa.

Prav veliko zanimanja za omenjene nepremičnine na včerajšnji dražbi sicer ni bilo. Pojavil se je le en dražitelj, ki je za vse skupaj ponudil izklicno ceno. To je 460.704 evrov, kar je natanko polovica ocenjene vrednosti (921.409 evrov). Po informacijah Financ je nepremičnine kupil DBS Leasing, ki ima na posestvu vpisanih za več kot milijon evrov hipotek.