Zastrupili devet čistokrvnih ovčarjev

Ubogim psom so pomagali soboški veterinarji. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Zmanjkalo strupa

Njihovi nemški ovčarji imajo vsi po vrsti rodovnike, so šolani in se ponašajo z opravljenimi izpiti.

2

leti zapora grozi storilcu.

Mali Nik je bil zelo žalosten, saj je na pse zelo navezan.

Samo da veš, da te čakajo enake bolečine, kot vidiš na sliki!

Iz Prlekije, natančneje s Šafarskega v občini Razkrižje, je v petek popoldne prišla žalostna novica. Neznanec naj bi zastrupil kar devet psov, pet mladičev in štiri odrasle. Dogodek je bil takoj prijavljen na policijo, ta zadevo že preiskuje. Kot sta nam povedala lastnikain, so morali na infuzijo, trije pa so še vedno v ambulanti na zdravljenju. Šest štirinožcev, ki so zdaj v domači oskrbi, je v stabilnem stanju, od treh pa sta dva nekoliko bolje, a je ena psička še vedno v kritičnem stanju. Lastnik nam je še zaupal, da so se zastrupili pri njih doma na dvorišču. Po naših neuradnih podatkih se je neznani zlikovec lotil čistokrvnih nemških ovčarjev, ki imajo rodovnike in so šolani ter se ponašajo z ustreznimi izpiti, s strupom za podgane.Najbolj trpi prav sin, ki ima še posebno rad mladičke. Njegov največji ljubljenček je med tistimi, ki niso bili zastrupljeni. »Za nekatere je zmanjkalo strupa in zato štirje, dve samički in dva mladiča, niso bili zastrupljeni,« pravi Cener, ki je ogorčen nad početjem neznancev. Upa, da jih bodo organi pregona našli in ustrezno kaznovali. Na svojem profilu na facebooku je poleg fotografij trpečih psov še ostro zapisal: »Evo, vaščani Šafarskega (Razkrižje), to vam je slika, ko se nekdo spravi na pse! Poglejte si, kakšne budale živijo med vami! Zastrupljenih 9 psov, samo da veš, da te čakajo enake bolečine, kot vidiš na sliki! Samo zapomni si, da to ne bo pozabljeno.« Pa še sočno je zaklel.Pozneje se je sogovornik le nekoliko pomiril in dejal, da policisti zadevo preiskujejo in da verjame, da jim bo uspelo odkriti storilca. »Policisti so prišli že v petek zvečer, ko smo jih poklicali, nato pa še v soboto, ko so vse fotografirali in začeli temeljito preiskavo. Zato je najbolje, da se jim omogoči nemoteno delo, zares si želimo, da bi odkrili storilca ali storilce. Nič ne želim špekulirati o morebitnih storilcih, saj verjamem policistom,« nam je povedal Zvezdan Cener, ki je hvaležen veterinarjem iz Murske Sobote, ki so najprej pomagali vsem psom, potem pa so se borili še za tri najbolj zastrupljene kužke, še posebno za psičko, ki pa ji kaže zelo slabo.Z vzrejo nemških ovčarjev se ukvarja že sedem let in še nikoli se ni pripetilo kaj tako groznega. S psi hodijo na razstave in tekmovanja, kjer dosegajo lepe rezultate.Zastrupljanje živali je v zakonu o zaščiti živali opredeljeno kot prekršek, lahko pa gre tudi za kaznivo dejanje mučenja živali. V 1. odstavku je, denimo, zapisano: »Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarnokaznijo ali zaporom do enega leta.« V 2. odstavku pa: »Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let.«