Zaseg in pol v Sloveniji: v Kopru našli kar tri tone droge (FOTO)

Kratom ali Mitragyna speciosa je tropsko drevo iz družine kavovk, ki raste v Jugovzhodni Aziji (Tajska, Mjanmar, Indonezija in Papua Nova Gvineja), kjer se uporablja v tradicionalni medicini že stoletja. Uporablja se ga oralno in izzove istočasno stimulacijo in sedacijo. Rastlina v Aziji že stoletja ponekod sploh nima stigme droge, pri nas pa se je uveljavila malo pozneje najprej v etnobotaničnih krogih, nato skozi anekdote, povezane z zmanjšanjem neprijetnosti odtegnitvenih sindromov zasvojenosti z opioidi. Glavna psihofizična učinkovina mitragin, ki je le eden od aktivnih alkaloidov in je bil izoliran leta 1923.

* Vir: https://www.drogart.org/