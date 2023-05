Zasačili so jih z migranti: 3 osumljenci v rokah policistov

Tudi minuli konec tedna je bilo, kar se tiče nezakonitih migrantov, pestro na območju Policijske uprave Novo mesto. Kot so sporočili, so namreč prijeli več tihotapcev in tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tako so v petek policisti na Obrežju ustavili osebni avtomobil z romunskimi registrskimi tablicami.

3 osumljenci so se znašli v rokah policistov.

»Državljan Romunije je v vozilu prevažal tri državljane Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Istega dne so na Obrežju kontrolirali še državljana Romunije, ki sta prevažala štiri državljane Turčije. Tudi za njih se je izkazalo, da so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. V soboto pa so v Novi vasi pri Mokricah kontrolirali voznika osebnega vozila iz Litve, ki je prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. »Trem osumljencem kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku,« je pojasnila Drenikova.

Večje število migrantov

Med petkom in včerajšnjim jutrom so policisti na območju policijske postaje Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Čatež ob Savi, Grič, Nova vas pri Mokricah) sicer izsledili in prijeli več migrantov: 79 državljanov Pakistana, 54 državljanov Maroka, 33 državljanov Bangladeša, 27 državljanov Afganistana, 19 državljanov Nepala, 11 državljanov Rusije, deset državljanov Indije, sedem državljanov Tunizije, sedem državljanov Konga, pet državljanov Kitajske, štiri državljane Gvineje, tri državljane Kube, tri državljane Burundija, dva državljana Alžirije, državljana Tibeta in državljana Egipta. »Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni,« je še dodala Drenikova.