Zapora avtoceste, prevrnil se je tovornjak (FOTO)

Zaprta je avtocesta med razcepom Gabrk in Sežano vzhod proti Fernetičev, Italiji zaradi prevrnjenega tovornega vozila, navaja promet.si.

Prav tako je na primorski avtoceste zaprt prehitevalni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče.

Na cesti Lesce - Bled pa nastajajo zastoji.

Zapore

Na glavni cesti Litija-Zagorje bodo pri Šklendrovcu popolne zapore do nedelje, 17. novembra, vsak dan med 8. in 17. uro.

Na gorenjski avtocesti bo predor Karavanke zaprt v noči s četrtka na petek, med 19. in 5. uro.

Cesta Mrzli Studenec-Jereka bo zaprta predvidoma od 13. novembra od 7. ure, do 20. novembra do 17. ure.

Cesta Celje-Krško bo med Radečami in Boštanjem, pri Vrhovem zaprta od petka od 9. ure do nedelje, do 19. ure.

V nočeh na sredo, četrtek in petek, do 22. novembra, bo vsako noč predvidoma med 21. uro in 4. uro popolna zapora avtoceste med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani.