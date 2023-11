Zapeljali v jamo na delovišču, tri osebe prepeljali v UKC Ljubljana

Sinoči ob 19.20 je na cesti Postojna–Hruševje v občini Postojna osebno vozilo zapeljalo v jamo na delovišču. Gasilci PGD Postojna so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in s tehničnim posegom rešili tri osebe iz vozila ter jih predali v oskrbo reševalcem NMP Postojna.

Tri poškodovane osebe so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.