Zapeljali mimo trčenja: policija povedala, ali jih lahko kaznuje

V sredo se je pri Kopru zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je 50-letni voznik trčil v vozilo 60-letnice, ki je zapeljala na hitro cesto in na pospeševalnem pasu polkrožno obračala. Policija zdaj pojasnjuje, ali bo kaznovala voznike, ki so kraj trčenja obvozili.

Nesreča se je zgodila okoli 9.15, ko je 60-letna domačinka z osebnim avtomobilom peljala od Semedele po uvoznem kraku hitre ceste proti Ljubljani. Z vozilom je zatem prečkala vozni pas in na pospeševalnem obračala polkrožno (proti Izoli). V tem trenutku je po hitri cesti iz smeri Izole pravilno pripeljal 50-letni voznik osebnega avtomobila in trčil vanjo.

Voznik, star 50 let, je bil lažje poškodovan, 60-letna voznica huje.

Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan, voznica huje. Odpeljali so jo v SB Izola in odredili strokovni pregled. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, so sporočili s koprske policijske uprave.

Apelirajo na voznike

»Policisti so dejansko zaznali številne voznike, ki so obvozili trčenje in peljali naprej, preden je bil zavarovan kraj prometne nesreče. Nekaj voznikov je tudi ustavilo, več jih je pravočasno poklicalo na pomoč intervencijske službe, ki so bile nemudoma napotene na kraj. Tem se iskreno zahvaljujemo za hitro in razumno reakcijo,« pravijo na PU Koper.

A kot dodajajo, v zakonu ni podlage za ukrepanje zoper voznike, ki so peljali naprej, niti prekrškovno niti kazensko. »Poleg tega je avtocesta specifično območje, na katerem so nemalokrat z ustavljanjem lahko povzročene hujša škoda in hujše posledice.«

Zato apelirajo na vse voznike, ki naletijo na prometno nesrečo, da pomagajo in takoj pokličejo 113 ali 112. »Nemalokrat lahko z osnovno prvo pomočjo rešimo človeško življenje. V vsaki situaciji pa se moramo prepričati, da bomo to lahko storili varno zase in za druge udeležence,« so še sporočili.