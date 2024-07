Zapeljal na pločnik in do smrti povozil več ljudi

V središču Seula je danes zvečer po lokalnem času starejši moški z avtomobilom zapeljal na pločnik in povozil več ljudi, ki so čakali na prehodu na pešce. V nesreči naj bi po navedbah južnokorejske policije umrlo vsaj devet ljudi, štiri so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Voznik, ki so ga po nesreči pridržali, je po navedbah lokalnih medijev vozil vzvratno in trčil v dve vozili, še preden je povozil pešce.

Šlo naj bi za moškega, starejšega od 60 let. Pojasnjeval je, da je avtomobil pred nesrečo nenadno in nenačrtovano pospešil.

Policija vzrok nesreče še preiskuje in navaja, da lahko število smrtnih žrtev še naraste.