Zapeljal je s ceste, prebil žičnato ograjo in treščil v objekt (FOTO)

Danes okoli 12. ure je v naselju Bučečovci v občini Križevci prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami.

Zgodilo se je danes okoli poldneva FOTO: Pgd Ljutomer

Voznik osebnega vozila je namreč zapeljal s ceste, prebil žičnato ograjo nato pa se zaletel v bližnji objekt. Poleg policistov in reševalcev, so na kraju dogodka bili tudi gasilci PGD Ljutomer, ki so požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, pomagali ekipi Nujne medicinske pomoči Ljutomer pri oskrbi poškodovane osebe in posipali iztekle motorne tekočine.