Zanimal se je za nakup mobilnega telefona, a ni imel poštenih namenov

Policisti so bili v soboto okoli 9.30 obveščeni o roparski tatvini v eni zmed trgovin na območju Šiške. Do sedaj neznani storilec je vstopil v eno izmed prodajaln ter se zanimal za nakup mobilnega telefona. Telefon je prodajalcu izpulil iz rok in ne da bi ga plačal želel odnesti iz trgovine.

Grozil mu je z ostrim predmetom

Zaposleni mu je to skušal preprečiti, osumljenec pa mu je pri tem zagrozil, grožnje pa podkrepil z ostrim predmetom v roki ter peš pobegnil iz trgovine. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.