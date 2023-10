Zagorelo v trgovini znanega trgovca

Danes ob 7.42 je na Cesti talcev v Logatcu zaradi napake zagorela električna napeljava v trgovini znanega trgovca. Zaposleni so se umaknili iz objekta. Gasilci PGD Dolnji Logatec so požar pogasili, prezračili prostore in opravili meritve plinov, poroča uprava za zaščito in reševanje.