Zagorel stanovanjski objekt: ena oseba opečena, gasilca obšla slabost

Ob 14.15 je v naselju Žirje v občini Sežana gorel stanovanjski objekt. V požaru je bila ena oseba opečena, enega od gasilcev pa je obšla slabost, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci ZGRS Sežana, PGD Povir in Sežana so požar, ki je garažo, kuhinjo in dnevno sobo popolnoma uničil pogasili, objekt prezračili in pregledali požarišče s termo kamero. Objekt ni primeren za bivanje, zato bodo stanovalci prenočili pri sorodnikih. Ekipa NMP Sežana je gasilca oskrbela na kraju, poškodovanega lastnika pa prepeljala na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico.