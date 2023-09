Za poskus uboja tri leta zapora, zabodel ga je pod levo uho

Osemintridesetletni Kamer Berishaj se lahko tudi postopku na višjem sodišču, kjer so mu pred kratkim razveljavili februarja izrečeno obsodilno sodbo, zahvali, da je bil včeraj za poskus uboja Amirja Begovića obsojen na tri leta zapora. V teh nekaj mesecih je njegova kazenska evidenca že postala prazna, kar pomeni, da zdaj velja za nekaznovanega.

To, pa med drugim tudi, da je poskrbel, da so poškodovanega takoj odpeljali v bolnišnico, da se mu je opravičil ter da je zaradi dejanja še danes zelo prizadet, je po prepričanju ljubljanske okrožne sodnice Katarine Gabrijel - Muhič odigralo pomembno vlogo pri določitvi višine kazni.

Zabodel ga je pod levo uho. Fotografija je simbolična. FOTO: Luftklick,Getty images

Sodišče, ki je v prvem, razveljavljenem sojenju menilo, da je Berishaj zagrešil kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe, tokrat o tem, da se je tistega dne zgodil poskus uboja, ni dvomilo. Pa četudi se je njegov zagovornik Dejan Markovič trudil dokazati, da se je le branil pred oškodovancem in da bi moral zato biti oproščen.

Zaradi platišč ne bi čakal tri leta

Zgodilo se je 1. septembra lani, nekaj pred sedmo zvečer, v Ulici Mire Miheličeve v Ljubljani. Berishaj je, kot smo slišali med sojenjem, Begovića zabodel pod levo uho. In le po srečnem naključju so njegove vratne žile ostale nepoškodovane, zaradi hitre zdravniške pomoči pa njegovo življenje ni bilo ogroženo.

Vse to se morda nikoli ne bi zgodilo, če bi vpletena poravnala račune iz preteklosti. Berishaj se je v zagovoru spominjal, da so mu platišča z vozila ukradli pred približno tremi leti. Nakar je »dobil informacijo«, da za vsem stoji Begović, kar pa da je ta zanikal. A tistega dne na omenjeno ulico ni šel zaradi platišč, temveč zaradi Buca, s katerim naj bi bil zmenjen, da mu vrne denar. In ko se je pripeljal, je zagledal Amirja, ki se je začel premikati proti njemu. »Ko sem videl, da želi nekaj povleči iz žepa, sem iz svojega žepa avtomatsko povlekel nož in z njim začel mahati,« se je spominjal. A ko je Amir iz rok spustil pištolo in ko je videl, da mu po rokah teče kri, je moškemu v bližini takoj rekel, naj ga odpelje v bolnišnico. »Ko sem videl pištolo, me je bilo strah. Mislil sem, da me bo direktno ustrelil,« je razložil obtoženi, ki je po dejanju sedel v svoj avto in se odpeljal.

Begović je razlagal, da je, ko je zagledal obtoženega, ki je se pripeljal za njegovim hrbtom, v roke iz strahu, glede na to, da sta imela spor iz preteklosti, prijel »pištolo za rakete«. Berishaj pa da je nato začel zamahovati z nožem in da se je vse končalo, ko mu je pištola padla iz rok na tla. Prepričan je bil, da se obtoženi, s katerim se poznata kakšnih 15 let, nad njega ni spravil zaradi platišč: »Če bi bil zaradi njih tako fejst jezen, ne bi tri leta čakal.«