Lansko velikonočno nedeljo je zaznamovala nesreča skupine sedmih planincev, ki jih je v Župančičevi grapi v Mali Mojstrovki odnesla ogromna ledna opast; pet je bilo poškodovanih. Skupina je bila na komercialno vodenem tečaju varne hoje v gorah pozimi, organizator Športno društvo Jeti in vodja pa za takšno vodenje nista imela licence. Tura je bila organizirana na črno. Vodja skupine po alpinistični smeri ni vodil varno: niso uporabljali varovanja, vremenske in snežne razmere pa so bile povsem neprimerne za vzpon. »Razmere so bile zelo zahtevne. Vreme za obisk gora ni bilo primerno,« je tedaj n...