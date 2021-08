Z vratu ji je strgal verižico

V soboto nekaj pred 14. uro so policiste PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini na območju Šiške. Do oškodovanke je od zadaj prišel moški, ji z vratu strgal verižico ter s kraja zbežal.



Na podlagi opisa so kmalu po dogodku na Vodnikovi ulici izsledili 29-letnega osumljenca, v njegovi bližini pa našli tudi del odtujene verižice.



Osumljencu, ki je v preteklosti že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja, so odvzeli

prostost. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Predvidoma v ponedeljek ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: