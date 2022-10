Z lažnimi dokumenti do dela v Sloveniji: storili več kot 70 kaznivih dejanj

Mariborski policisti in kriminalisti so nedavno izvedli obsežnejšo preiskavo sumov storitve kaznivih dejanj ponarejanja listin in overitve lažne vsebine zoper 13 državljanov Severne Republike Makedonije ter Bosne in Hercegovine, ki so od februarja letos v postopku sklenitve delovnega razmerja s pravnima osebama z območja policijskih uprav Maribor in Ljubljana uporabljali ponarejene osebne listine, in sicer osebne izkaznice Romunije in Bolgarije.

13 kazenskih ovadb bo policija vložila na tožilstvo.

Ponarejene osebne izkaznice so nato uporabljali tudi v postopkih pred ustreznimi državnimi organi za pridobitev EMŠO, davčne številke, kartice zdravstvenega zavarovanja, evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in prijave začasnega prebivališča, v katerih so pristojni državni organi izdali javne listine. S tem so storili več kot 70 kaznivih dejanj, zaradi česar bo zoper njih na pristojno okrožno državno tožilstvo podanih tudi 13 kazenskih ovadb, so sporočili z mariborske policijske uprave. Za obe kaznivi dejanji je zagrožena kazen zapora do treh let.



Državljani Republike Severne Makedonije ter Bosne in Hercegovine so s tem kot državljani tretjih držav lažno prikazali svoje državljanstvo, in sicer kot državljanstvo članice Evropske unije, zaradi česar so zanje veljale štiri glavne svoboščine državljanov EU. Poleg prostega pretoka kapitala, blaga in svobodnega ustanavljanja podjetij glavno svoboščino predstavlja tudi prost pretok oseb, saj prav ta omogoča državljanom EU, da si poiščejo zaposlitev kjer koli na ozemlju EU.

Ena od svoboščin državljanov članic EU je tudi prost pretok oseb. Fotografija je simbolična.

»Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev obenem določa, da pravica do prostega dostopa na trgu dela pomeni, da se tujec v Republiki Sloveniji lahko zaposli in z izvedbo določil zakona o prijavi prebivališča ter zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s tem pridobi tudi določene pravice iz naslova prijave bivališča na območju Republike Slovenije in Evropske unije ter zdravstvenega varstva in zavarovanja na območju Republike Slovenije in Evropske unije,« še pojasnjuje Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica PU Maribor za odnose z javnostmi.