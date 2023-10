Z avtom v Kranju trčil v drevo, dve osebi poškodovani

V nedeljo ob 22.25 je na Cesti Jaka Platiše v Kranju osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v drevo in se prevrnilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GARS Kranj so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, reševalcem NMP Kranj nudili pomoč pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, nevtralizirali razlite motorne tekočine, vozilo postavili nazaj na cestišče in pomagali avtovleki pri nakladanju vozila.