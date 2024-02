Z avtom v drevo, dve osebi ukleščeni

Ob 00.14 je na Cesti v Staro vas v Postojni osebno vozilo trčilo v drevo.

Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili dve poškodovani osebi in nudili pomoč reševalcem NMP Postojna pri njuni oskrbi in prenosu v reševalno vozilo.

Reševalci so ju prepeljali na nadaljnje zdravljenje.