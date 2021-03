Z avtom skozi rdečo luč v kolesarko

Prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana ženska, se je zgodila v nedeljo okoli 14. ure v križišču Celovške ceste in Ruske ulice v Ljubljani. »Udeležena sta bila voznik osebnega vozila in kolesarka. Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je zapeljal v križišče in zavijal kljub rdeči luči na semaforju ter trčil v kolesarko, ki je pri zeleni luči, ampak v napačni smeri vožnje, prečkala Celovško cesto,« je okoliščine nesreče pojasnila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.



Po trčenju je padla po vozišču in se poškodovala, na srečo menda le lažje. Odpeljali so jo z reševalnim vozilom, je še pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov. Možje v modrem so udeležencema izdali plačilni nalog.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: