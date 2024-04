Vzvratno potiskanje motornega kolesa se je končalo s hudimi poškodbami

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so od petka do danes policisti obravnavali dve prometni nesreči s hudimi poškodbami, tri z lažjimi poškodbami in 38 prometnih nesreč z materialno škodo.

Prvo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v petek, nekaj po 18. uri, v Trnovljah pri Celju, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča padel motorist in se huje poškodoval.

Drugo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v soboto popoldne obravnavali na Prevaljah, kjer je moški pri vzvratnem potiskanju motornega kolesa z dovozne na javno povezovalno cesto, izgubil ravnotežje. Motor se je prevrnil, pri tem pa se je huje poškodoval sopotnik na motornem kolesu.