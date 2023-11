Vroče na območju Kočevja, sprlo se je več oseb

V petek okoli 21. ure so policiste PU Ljubljana obvestili o sporu med več osebami na območju Kočevja. Med sporom je bila ena oseba lažje poškodovana z ostrim predmetom.

Spor se je nato nadaljeval še na drugi lokaciji na območju Kočevja, kjer pa po do zdaj znanih podatkih osebe niso bile poškodovane. Policisti še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine kaznivih dejanj povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva in groženj, ter bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.