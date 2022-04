Vozniku zasegli 34 pasjih mladičev

V noči na petek, ob 23.25, so policisti na avtocestnem počivališču Murska Sobota ustavili voznika osebnega avtomobila, romunskega državljana. Pri kontroli vozila se je izkazalo, da v njem prevaža 34 pasjih mladičev različnih pasem brez ustreznih listin in na neustrezen način.

V postopek so vključili veterinarsko inšpekcijo, ta je zoper voznika uvedla postopek in pse odvzela. Policisti so vozniku izrekli globo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov, morebitne druge sankcije pa še niso znane, saj bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin podatke o tem posredovala pozneje.

V vsakem primeru pa ljubitelje živali skrbi, da bi se nedolžnim kužkom zgodilo najhujše – evtanazija.