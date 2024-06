Voznik na Krasu doživel šok: jelen je končal na njegovih prednjih sedežih (FOTO)

Precej sreče v nesreči je imel v torek zjutraj 43-letni voznik kombiniranega vozila, ki je na Krasu doživel šok. Na cesto, naravnost pred njegov kombi, je namreč skočil jelen in končal skorajda v njegovem naročju, saj je prebil vetrobransko steklo in pristal na sovoznikovem sedežu. Voznik je bil namreč nepoškodovan. Nesrečni živali se je sicer uspelo rešiti iz vozila in zbežati, vendar so ga po poročanju Večera lovci hudo poškodovanega našli le 700 metrov stran in mu skrajšali trpljenje.

Ni mu uspelo reagirati

Vse naj bi se zgodilo tako hitro, da vozniku ni uspelo niti reagirati, ampak je v trenutku zagledal veliko senco, v naslednjem hipu pa začutil močan pok v vetrobransko steklo. Ko so bili o nesreči obveščeni lovci, so poklicali vodnika psa krvosledca Slavka Vidmarja iz Vipavske doline, pes pa je šel po krvavi sledi in odkril najmanj šest let starega jelena, je še poročal Večer. Menda je bil živ, a hudo poškodovan. Ker ne bi preživel in bi v dnevu do dveh najbrž poginil v mukah – pozneje so menda ugotovili hude notranje krvavitve in predrta pljuča –, so ga pokončali.