Voznik iz Turčije takole previsoko naložil tovor (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so na avtocesti kontrolirali državljana Turčije, ki je opravljal izredni prevoz tovora. Pri kontroli so ugotovili, da vozilo ni bilo ustrezno označeno, tovor pa je v višino meril kar 4,43 metra. Ob kontroli tehnične brezhibnosti vozila so ugotovili še, da je imelo vozilo popolnoma uničeno desno notranjo pnevmatiko priklopnega vozila.

FOTO: Pu Celje

Vozilo so izločili iz prometa

Vozniku so izdali plačilni nalog v znesku 300 evrov, katerega polovični znesek je poravnal na kraju. Prav tako so vozniku izdali plačilni nalog za pravno osebo iz Turčije v višini 4.000 evrov, katerega polovični znesek je voznik prav tako poravnal na kraju.