Voznica (29) odvzela prednost vozniku pod vplivom droge (41)

Včeraj ob 11.30 so bili na PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Dolenji vasi pri Krškem, kjer naj bi prišlo do trčenja dveh vozil, eden izmed udeležencev pa naj bi odpeljal s kraja nesreče.

Alenka Drenik Rangus z omenjene policijske uprave: »Na podlagi opisa vozila so Krški policisti 41-voznika osebnega avtomobila Renault clio hrvaških registrskih oznak izsledili v Krškem. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za trčenja odgovorna 29-letna voznica, ki je odvzela prednost 41-letnemu vozniku. V nesreči ni bil nihče poškodovan, 41-letnemu državljanu Hrvaške pa so policisti zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je bil pozitiven. Odrejen strokovni pregled je kršitelj odklonil.«

Kazen 2200 evrov in 23 kazenskih točk

Kršitelju so na koncu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje ter privedli v postopek pred pristojno sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 2200 evrov in 23 kazenskih točk.