V zaporu mu kratijo spanec. »Na zaslonu gledate človeka brez pravic«

»Na zaslonu gledate človeka brez pravic«, je dejal zloglasni Belokranjec Niko Stariha, ki bi mu na celjskem sodišču morali začeti soditi zaradi incidenta, ki ga je zakrivil konec oktobra 2019, potem ko so ga tja prepeljali iz zapora na Povšetovi v Ljubljani, ker je poskušal zabosti pravosodnega policista.

Trenutno prestaja zaporno kazen zaradi več obsodb v koprskem zaporu. Ker ga pravosodni policisti zaradi kadrovskih omejitev niso mogli pripeljati na celjsko sodišče, so zvezo s Stariho vzpostavili prek videokonference. A sodnici Alenki Jazbinšek Žgank kljub temu postopka ni uspelo premakniti z mrtve točke.

Narok preložili trinajstič

Stariha se je pridušal, da se mu v koprskem zaporu godi zelo slabo, da mu pravosodni policisti grenijo življenje, mu kršijo človekove in ustavne pravice, ga tudi ponižujejo. Med drugim naj bi mu že več kot enajst mesecev kratili spanec, zato si je zadal cilj, da bo našel odvetnika, ki bo preučil podatke o posledicah kratenja spanca, kar naj bi preučevala ameriška obveščevalna agencija CIA.

Sodnica Jazbinšek Žgankova ga je večkrat prekinila in posvarila, da s tem, kar se mu dogaja v Kopru, celjsko sodišče nima nič. A ji kljub temu ni uspelo priti do točke, da bi tožilstvo Starihi predstavilo obtožnico, čeprav njeno vsebino verjetno zna že na pamet. Dobro tudi ve, da je za potek obravnave prek videokonference potrebna njegova privolitev, a je ni želel dati. Predhodno so mu omogočili pogovor z zagovornikom po videopovezavi, a je ta po dvajsetih minutah obupal in ocenil, da dialog nima nobenega smisla. Po eni strani je obtoženi zahteval zaupen pogovor z odvetnikom na štiri oči, da bi mu lahko predal dokazno gradivo, po drugi strani ga je grajal, češ da mu zgolj škoduje, saj da zanj ni storil nič, pa tudi na telefon se mu ne oglaša. Zahteval je tudi angažiranje izvedenca psihiatrične stroke in novega odvetnika.

Ko so pravosodni policisti poskušali priti do njega, jih je obmetaval s kosi razbitega stekla.

Sodnici naposled ni preostalo drugega, kot da narok znova, že trinajstič, preloži. Nov datum je 12. junij. Obtožnica Črnomaljcu sicer očita, da je v celjskem zaporu pred vrata svoje celice najprej zvlekel posteljo, stol in garderobno omaro, da pravosodni policisti niso mogli do njega. Ko so to vseeno poskušali, jih je obmetaval s kosi razbitega stekla. Ko so se pravosodni policisti trudili, da bi odstranili vse ovire, je Stariha s stene odtrgal straniščno školjko s kotličkom vred, zato je sobo zalila voda. A se tudi tu ni ustavil, temveč je poskušal iz stene izruvati še električno vtičnico, s čimer bi elektrificiral vodo, ki je medtem zalila sobo. A ga je paznikom, na srečo, le uspelo obvladati, še preden bi ogrozil svoje in tudi njihova življenja.

Po incidentu so ga namestili v posebno sobo. Ker se tudi tam ni umiril, so ga odpeljali na forenzični oddelek mariborske psihiatrije. Stari znanec policije in sodišč Stariha še danes vztraja, da v celjskem zaporu ni povzročil nobene škode. Še več, trdi, da so pravosodni policisti z njim ravnali nečloveško, saj naj bi ga vlekli za lase in mu jih nekaj tudi izpulili, ostal naj bi tudi brez nekaj zob.