V takšnih razmerah je tihotapil 21 tujcev, življenja so bila ogrožena (FOTO)

V soboto dopoldne je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombija Ford transit madžarskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da 39-letni državljan Gruzije v tovornem delu kombija prevaža 17 državljanov Sirije in štiri državljane Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tujci so stali nagneteni v zaprtem tovornem delu vozila, v prostoru brez oken in prezračevanja, dolgem 285 cm, širokem 170 cm in visokem 166 cm, op.p.). V zaprtem prostoru se niso mogli gibati, izpostavljeni so bili nevarnosti za življenje in zdravje.

FOTO: PPIU Novo Mesto

FOTO: PPIU Novo Mesto

Državljanu Gruzije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Državljani Sirije in državljani Kitajske so v postopku izrazili namero za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom, sporočajo s PU Novo mesto.