V Šmarjeških Toplicah prišlo do eksplozije in požara, 76-letnik izvajal popravilo

Po poročanju Uprave RS Slovenije za zaščito in reševanje je ob 18.07 v Šmarjeških Toplicah prišlo do eksplozije plina in do požara stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pogasili požar, prostore pregledali s termovizijsko kamero ter jih prezračili. Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v SB Novo mesto.

Kaj pravijo na PU Novo mesto?

»Nekaj po 18. uri smo bili obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Šmarjeških Toplicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, dve poškodovani osebi stari 45 in 76 let sta bili zaradi lažjih poškodb odpeljani v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov je 76-letni moški izvajal popravilo in pri delu uporabljal plinsko jeklenko z gorilnikom. Zaradi dotrajanosti cevi, ki je povezovala jeklenko in gorilnik, je prišlo do eksplozije in požara, v katerem je nastalo okoli 50.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.«