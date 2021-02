V Sloveniji so se prijeli kot muha na med: namesto treh milijonov na roke dobili lisice (FOTO)

Slovenski in madžarski preiskovalci so z uspešnim sodelovanjem preprečili prodajo neprecenljivih verskih predmetov. Po dolgotrajni kriminalistični preiskavi, ki se je začela že leta 2019, so avgusta lani v Ljubljani prijeli pet osumljencev, domačih in tujih državljanov, zasežene predmete pa je slovenska policija predala Madžarski. Tamkajšnji strokovnjaki so jih do danes proučili in ugotovili, da gre za ponaredke, ki pa jih delno sestavljajo tudi strani iz pristnih, več kot tisoč let starih verskih knjig.



Vse se je začelo, ko so poleti 2019 madžarski varnostni organi prejeli informacijo, da storilec s sostorilci išče kupce za starodavne knjige (kodekse), domnevno stare več sto let, ki jih imajo v posesti. Stekla je preiskava, Madžari pa so ugotovili, da so med domnevnimi storilci tako madžarski kot tuji državljani, predmet prodaje pa so bili trije usnjeni rokopisi z verskimi motivi, ki naj bi izvirali z območja Bližnjega vzhoda, pri čemer so storilci upali na dobiček v višini tri milijone evrov.

Sestanek v Ljubljani

Storilci so v Ljubljani organizirali sestanek s tujim kupcem v upanju, da bodo prodali verske predmete. Madžarski preiskovalci so stopili v stik s slovensko policijo, ki je na podlagi evropskega preiskovalnega naloga pridobila odredbo za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, ki so se nanašali na kaznivo dejanje prikrivanja. S prikritimi oblikami dela, ki so jih pripadniki slovenske policije izvajali na območju Slovenije, so bili identificirani vsi osumljenci, ki so se predhodno dogovorili za sestanek v Ljubljani, kjer bi knjige (starodavne kodekse) pregledali strokovnjaki in se dogovorili za prodajo. V zaključni akciji, ki je potekala lani avgusta v Ljubljani in v kateri je sodelovalo več različnih enot slovenske policije, je bilo prijetih pet osumljencev (dva madžarska, dva slovenska in en hrvaški državljan), zasežene pa so bile tri starodavne verske knjige oziroma kodeksi z območja Bližnjega vzhoda, po nestrokovni oceni vredni okoli tri milijone evrov. Preiskovalci so z osumljenimi opravili razgovore zaradi utemeljenega suma posesti ukradenih predmetov. Istočasno so madžarski preiskovalci opravili hišni preiskavi pri udeleženih madžarskih storilcih, ki sta bila prijeta v Sloveniji, ter zaslišali še enega madžarskega državljana. Po opravljenih aktivnostih so slovenski preiskovalci zadevo predali pristojnemu državnemu tožilstvu, ki je 10. septembra 2020 zasežene predmete predalo pristojnim madžarskim organom.

Ponarejeni predmeti

Od prijetja osumljencev do zdaj je potekal strokovni pregled zaseženih predmetov. Pristojni madžarski organi so namreč za pregled verskih knjig odredili sodnega izvedenca. Strokovnjaki so na podlagi pregleda knjig ugotovili, da so zaseženi predmeti ponarejeni, vendar dajejo videz originalnih verskih knjig. Ugotovili so, da so bile zasežene knjige, z namenom zavajanja morebitnih kupcev, narejene oziroma sestavljene z uporabo delno pristnega gradiva, po vsej verjetnosti z uporabo posameznih strani iz pristnih knjig. Preiskava je pokazala, da nekatere strani zagotovo izvirajo iz 7. stoletja, drugi deli pa iz 12. do 16. stoletja. Pristni deli knjig, v skladu z madžarsko zakonodajo in mednarodnimi konvencijami, štejejo za zaščitene kulturne dobrine in so po mnenju sodnega izvedenca edinstveni, prav tako je pomembna njihova materialna vrednost, hkrati pa gre za neprecenljive predmete kulturne dediščine.



Na Madžarskem trenutno še potekajo preiskave in nadaljnji strokovni pregledi z namenom ugotavljanja izvora zaseženih artefaktov.

