V okolici Maribora skušal požgati stanovanjsko hišo: polil jo je z vnetljivo tekočino in zažgal

Neznani storilec je v okolici Maribora skušal požgati nenaseljeno stanovanjsko hišo, tako da je njene dele polil z vnetljivo tekočino in jo zažgal. Nastalo je za okoli 30.000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Po ugotovitvah policistov, ki so jih o dogodku obvestili v torek dopoldne, je neznani storilec med ponedeljkom popoldne in torkom dopoldne pristopil do nenaseljene stanovanjske hiše v okolici Maribora. Z neznano vnetljivo snovjo je polil tla pod betonsko nadstrešnico in na dovozu v garažo ter fasado. Nato je hišo z zažigalno kocko poskušal požgati.

Na objektu so nastale ožganine na kaminu, odloženem pod nadstrešnico, fasadi in strehi nadstrešnice. Policisti glede dogodka nadaljujejo zbiranje obvestil.