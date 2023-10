V Mirnu so jo otroci našli pri igri

Ob 18.15 so v Mirnu otroci pri igri našli NUS. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije so odstranili na varno minometno granato kalibra 50 mm, mase 1,09 kg, angleške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.